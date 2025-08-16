Трамп обсудил с лидерами ЕС и НАТО итоги переговоров с Путиным

По словам журналиста Axios Барака Равида, Зеленский собирается отправиться на встречу с президентом США 18 августа

Президент США Трамп обсудил итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидерами Франции, Германии, Британии, Финляндии, Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Трамп более полутора часов беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным, — утверждает в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

По его словам, разговор был длинным и непростым. Владимир Зеленский собирается отправиться на встречу с президентом США 18 августа, добавил Барак Равид.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит, проходивший под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»), продлился около трех часов и завершился пресс-конференцией. Как встречали президента России в его первый почти за 10 лет визит в США и о чем говорили лидеры двух стран — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина