Минтранс: для запуска беспилотных авто надо пересмотреть около 20 нормативных актов

Фото: Олег Тихонов

Для полноценного регулирования беспилотного транспорта в России, помимо разработки федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, необходимо переработать около 20 основополагающих нормативно-правовых актов, включая ПДД и 196-й Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Об этом сообщил замминистра транспорта Алексей Шило, пишет РИА «Новости».

Шило напомнил о реализуемых проектах в сфере беспилотного транспорта, таких как беспилотные автомобили, поезд «Ласточка», трамвай и паромы, отметив, что внедрение таких систем открывает новые возможности.



Законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, по словам Шило, находится в высокой степени готовности и активно обсуждается с экспертным сообществом. Однако для полноценного запуска беспилотных автомобилей, трамваев и других видов беспилотного транспорта потребуется масштабная переработка существующих нормативных актов.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Минтранс ранее сообщал о планах представить до конца 2025 года законопроект о беспилотном транспорте, разработанный совместно с производителями и заинтересованными госорганами, который позволит внедрить беспилотные автомобили на дороги общего пользования на постоянной основе.

13 августа беспилотный автомобиль впервые в России проехал из Санкт-Петербурга до Казани.

Министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что ведомство ожидает принятия закона о беспилотном транспорте на автодорогах в 2026 году, а вступления его в силу — в третьем квартале 2027 года.

Ранее депутаты выступили с инициативой распространить действие эксперимента по работе беспилотных такси на всю территорию России. По мнению авторов инициативы, это снизит долю водителей-мигрантов в сфере такси.



Рената Валеева