Первый заезд беспилотного грузовика из Санкт-Петербурга в Казань прошел успешно

Авто преодолело 1,6 тыс. км за 24 часа

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Navio

Впервые в России беспилотный автомобиль проехал из Санкт-Петербурга до Казани. Об этом сообщает производитель Navio.

— Это стало возможно благодаря разрабатываемой нами технологии автономного вождения на базе искусственного интеллекта, которая способна стабильно работать в реальных дорожных условиях, — отмечается в публикации.



Грузовик проехал 1,6 тыс. км за 24 часа — в 2,5 раза быстрее, чем стандартный рейс с живым водителем, который должен соблюдать режим отдыха и труда.

В России вновь заговорили о введении беспилотного такси — в Минтрансе заявили, что машины без водителей начнут возить пассажиров после 2030 года.

Елизавета Пуншева