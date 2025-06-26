Беспилотные такси предложили внедрить по всей России для снижения числа водителей-мигрантов

Фото: Олег Тихонов

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев выступили с инициативой распространить действие эксперимента по работе беспилотных такси на всю территорию России. По мнению авторов инициативы, это снизит долю водителей-мигрантов в сфере такси, пишет ТАСС.



С учетом положительных результатов, достигнутых в ходе внедрения беспилотных такси в Москве, Татарстане и на федеральной территории «Сириус», целесообразно ускорить расширение зон тестирования в столице.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Кроме того, предлагается поэтапно запустить автономные перевозки в других российских городах, которые уже находятся в высокой степени готовности для реализации подобного эксперимента.

По мнению парламентариев, расширение зон использования беспилотных такси позволит оперативно сократить долю водителей-мигрантов, а также обеспечит более высокий уровень безопасности для граждан. Депутаты указывают, что в отдельных городах России доля мигрантов, работающих в такси, колеблется от 10 до 40%.

В России вновь заговорили о введении беспилотного такси — в Минтрансе заявили, что машины без водителей начнут возить пассажиров после 2030 года. Однако есть множество проблем, препятствующих этому, инфраструктурная неготовность и недостаточность правовой базы — одни из них.



Рената Валеева