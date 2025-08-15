СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Курска

В результате атаки погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения

СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела гражданских объектов в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— 15 августа 2025 года представители украинских вооруженных формирований, действуя в интересах высшего военного и политического руководства Украины, осуществили атаку на объекты жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры г. Курска. В результате погибла мирная жительница, еще 17 гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома, здание школы, — говорится в сообщении.

По словам Светланы Петренко, сейчас устанавливаются военнослужащие вооруженных формирований Украины, выполнявшие преступные приказы, и отдавшие их командиры.

Вчера в России были возбуждены уголовные дела о терактах по фактам атак на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде.



Галия Гарифуллина