В России возбудили дела о теракте по факту атак на Ростов-на-Дону и Белгород

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ

Фото: Максим Платонов

Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— 14 августа 2025 года украинские националисты направили беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Белгороде. В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь, также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской, — говорится в публикации.

Как уточнили в СК, в Белгороде были госпитализированы три человека. Один из них получил множественные осколочные ранения и находился в тяжелом состоянии.

Напомним, среди 13 раненых в Ростове-на-Дону оказались двое детей. В городе были повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили.



Галия Гарифуллина