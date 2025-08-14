Предзаказы на российский электромобиль «Атом» превысили 105 тысяч

Более 5 тысяч автомобилей уже ожидают отгрузки

Фото: Максим Платонов

Спрос на отечественный электромобиль «Атом» продолжает расти. По информации, озвученной директором по продажам «Атома» Максимом Бардиным, количество предзаказов на электрокар превысило 105 тысяч. Об этом пишет РИА «Новости».

Более 5 тысяч автомобилей уже ожидают отгрузки.

Ориентировочная стоимость электромобиля, без учета возможных государственных субсидий, составит от 3 до 4 млн рублей. Окончательная цена пока не объявлена.

Сегодня в Москве на Международном евразийском форуме «Такси» была представлена такси-версия электромобиля «Атом».

Рената Валеева