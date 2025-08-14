«Атом» представил такси-версию своего электромобиля

Транспортное средство сможет развивать скорость до 170 км/ч

«Атом» представил такси-версию своего электромобиля в Москве на Международном евразийском форуме «Такси». Об этом сообщает ТАСС.

Запас хода транспортного средства составит 500 км, емкость батареи — 77 кВтч. Электромобиль сможет развивать скорость до 170 км/ч. На зарядку на 100 км ему потребуется восемь минут, на разгон до 100 км/ч — восемь секунд.



На форуме электромобиль был представлен в классическом четырехместном исполнении. Компания также разработает трехместную версию. Обе могут быть изготовлены для корпоративных парков.



В мае 2023 года на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Планировалось, что после старта продаж «Кама» сможет поставить клиентам 25—30 тыс. машин.

— У нас собрана мощная команда, с которой мы идем к мощности производства не менее 100 тыс. экземпляров в год. Как быстро мы к этому показателю придем, зависит прежде всего от популярности «Атома», от продаж, — говорил исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель.

В сентябре сообщалось, что предзаказ на электромобиль «Атом» оформили более 150 тыс. человек.

Галия Гарифуллина