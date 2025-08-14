Новости общества

19:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Репортеры без границ»* и Group 36* признаны нежелательными организациями в России

17:59, 14.08.2025

Информация об этом содержится в соответствующей базе данных министерства

«Репортеры без границ»* и Group 36* признаны нежелательными организациями в России
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст включил в перечень неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, НПО «Репортеры без границ»* (Reporters sans Frontières, RSF) и американскую организацию Group 36*.

Информация об этом содержится в соответствующей базе данных министерства.

«Reporters sans Frontières (RSF), Франция»* и «Group 36, США»* теперь входят в список организаций, деятельность которых запрещена в России.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V.* нежелательной на территории страны.

Рената Валеева
Справка

* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также