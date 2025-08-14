«Репортеры без границ»* и Group 36* признаны нежелательными организациями в России
Информация об этом содержится в соответствующей базе данных министерства
Минюст включил в перечень неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, НПО «Репортеры без границ»* (Reporters sans Frontières, RSF) и американскую организацию Group 36*.
Информация об этом содержится в соответствующей базе данных министерства.
«Reporters sans Frontières (RSF), Франция»* и «Group 36, США»* теперь входят в список организаций, деятельность которых запрещена в России.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V.* нежелательной на территории страны.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
