«Репортеры без границ»* и Group 36* признаны нежелательными организациями в России

Информация об этом содержится в соответствующей базе данных министерства

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст включил в перечень неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, НПО «Репортеры без границ»* (Reporters sans Frontières, RSF) и американскую организацию Group 36*.

«Reporters sans Frontières (RSF), Франция»* и «Group 36, США»* теперь входят в список организаций, деятельность которых запрещена в России.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V.* нежелательной на территории страны.

Рената Валеева