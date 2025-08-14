Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V.*

Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии, указали в пресс-службе надзорного ведомства

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура России признала деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V.* нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Отмечается, что организация основана российскими эмигрантами.

— Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России. Проводятся массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе СВО, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что участники организации «участвуют в создании «тоталитарного» облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и др.». Кроме того, они поддерживают киевский режим и призывы к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.



— Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в Победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны, — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в июле Генпрокуратура России объявила, что деятельность немецкого фонда Розы Люксембург* признана нежелательной на территории страны. По информации надзорного ведомства, фонд регулярно распространяет материалы от иностранных агентов.

Галия Гарифуллина