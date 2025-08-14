Минниханов принял участие во встрече Мишустина с главой Кабмина Киргизии
По словам Минниханова, татарстано-кыргызстанский товарооборот по итогам прошлого года составил $138 млн
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече председателя правительства России Михаила Мишустина с председателем Кабмина Киргизии — руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан высоко ценит возможность расширения партнерства с Кыргызстаном в рамках дружественных российско-кыргызских отношений.
Он отметил успешный пример сотрудничества в сфере сохранения биологического разнообразия. В 2022 году Татарстан инициировал создание Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Алтае. В рамках сотрудничества с Кыргызстаном в центр были доставлены три особи снежного барса, а также принята совместная научная программа восстановления популяции ирбиса. Комплекс уже функционирует и является основной площадкой для восстановления численности ирбисов в естественных условиях.
В целом, по словам Минниханова, татарстано-кыргызстанский товарооборот по итогам прошлого года составил $138 млн.
Ранее Минниханов выступил на пленарном заседании VII Кыргызско-Российского экономического форума.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».