Минниханов о партнерстве с Кыргызстаном: «Обмен опытом послужит раскрытию потенциала цифровой трансформации»

Раис Татарстана выступил на пленарном заседании VII Кыргызско-Российского экономического форума

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании VII Кыргызско-Российского экономического форума. Он подчеркнул, что крепкие связи, установившиеся между Татарстаном и Кыргызстаном, помогают развитию российско-кыргызских отношений.

— Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации, — передает слова татарстанского лидера его пресс-служба.

Рустам Минниханов заявил, что республика одной из первых в стране перевела все государственные и муниципальные услуги в электронный вид. Сейчас в Татарстане насчитывается 5,5 млн пользователей мобильного интернета и более 1,3 млн абонентов проводного.

— У нас активно развивается IT-инфраструктура. IT-парки республики объединяют более семисот компаний-резидентов с ежегодной выручкой свыше 40 млрд рублей, — добавил раис Татарстана.

В IT-сфере задействовано 3,3% работающего населения региона. Ежегодно на рынок выходят 3,7 тыс. квалифицированных специалистов. Татарстан нацелен на динамичное развитие взаимодействия в научно-технологической сфере, создавая благоприятные условия для обмена инновационными разработками и передовыми практиками, заключил Минниханов.

Напомним, сегодня раис Татарстана принимает участие в официальном открытии форума. До начала мероприятия Минниханов посетил выставку, где была представлена российская и кыргызская продукция.

Галия Гарифуллина