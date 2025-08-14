Президент России провел совещание по подготовке к переговорам на Аляске

Он заявил, что Вашингтон предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия

Президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к переговорам на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента, — цитирует его издание.

Во время совещания Владимир Путин заявил, что Вашингтон предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия.

— Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией <...> Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, — передает его слова пресс-служба Кремля.

В перспективе Путин не исключил выхода на новые договоренности по стратегическим наступательным вооружениям.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22.30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Галия Гарифуллина