Встреча Путина и Трампа начнется в 22.30 с беседы тет-а-тет

С российской стороны в переговорах будут участвовать Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 по мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

— Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск, — прим. ред.) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков, — заявил он.

С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также сам Ушаков. По словам Ушакова, состав делегации США на переговорах тоже определен, но будет правильнее, чтобы ее озвучила американская сторона.

Программа встречи уже согласована. Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5».

— Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу. С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых, — подчеркнул Ушаков.

Главной темой мероприятия Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Однако будут затронуты и другие темы. По итогам переговоров Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, добавил он. Сразу после завершения встречи российская делегация вылетит домой.



Напомним, переговоры пройдут на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.



Галия Гарифуллина