В Казани такси сбило самокатчика на «зебре»

Произошло столкновение с 31-летним мужчиной, который пересекал дорогу на самокате

Сегодня, 11 августа 2025 года, около 15.55 в Казани на улице Петра Витера произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, передвигавшийся на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, уроженец Альметьевска с 23-летним стажем вождения, двигаясь по улице Петра Витера со стороны кольца улицы Михаила Миля в направлении улицы Дементьева, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате произошло столкновение с 31-летним мужчиной, который пересекал дорогу на самокате.

В результате ДТП самокатчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован бригадой скорой помощи.

За последние три месяца в Нижнекамскую детскую больницу обратились 95 детей с травмами, полученными при падении с самокатов, и еще 60 — с травмами от электросамокатов.

Рената Валеева