В Елабуге ввели запрет на электросамокаты
По мнению властей, инфраструктура города не готова к этому виду транспорта
В Елабуге полностью запретили прокат электросамокатов. Об этом сообщает «Татарстан 24».
Самокатчики, катаясь по тротуарам, затрудняют движение пешеходов, заявила глава исполкома Елабужского района РТ Эльмира Ахмадеева.
Власти города пригрозили вывозом несанкционированных пунктов проката самокатов на штрафную стоянку. По их мнению, инфраструктура города не готова к такому виду транспорта.
Ранее в Благовещенске также ввели полный запрет на прокат и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».