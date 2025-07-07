В Казани из-за неправильной парковки было эвакуировано более 900 самокатов
Средства индивидуальной мобильности могут размещаться только на специальных прокатных парковках
С улиц Казани за четыре рейда Госавтоинспекции города было эвакуировано 925 самокатов, находящихся за пределами установленных зон парковки. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщил начальник управление административно-технической инспекции исполкома Казани Артур Мухаметшин.
Было эвакуировано 187 самокатов «Юрент» и 738 транспортных средств «Вуш», а также 15 велосипедов «Зеленый город», размещенных вне установленной схемы парковки. По фактам нарушений размещения средств индивидуальной мобильности составлены 68 протоколов.
Ранее в Госавтоинспекции Казани рассказали, какие случаи ДТП повлияли на запрет СИМ в исторической части города.
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