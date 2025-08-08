В Нижнекамске 95 детей пострадали от падений с самокатов за три месяца

Наиболее распространенные травмы при падении с самокатов — это повреждения предплечья, так как люди инстинктивно протягивают руку при падении

Фото: Артем Дергунов

За последние три месяца в Нижнекамскую детскую больницу обратились 95 детей с травмами, полученными при падении с самокатов, и еще 60 — с травмами от электросамокатов, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Травматолог Хайсан Мухаммедович Сенан рассказал о рисках, связанных с использованием электросамокатов. Он отметил, что они могут разгоняться до 25 км/ч, что создает опасные ситуации.

— Дети часто катаются без защитной экипировки, что неправильно. [Катаясь] на роликах, они используют шлемы и наколенники, а на самокатах забывают о безопасности, — подчеркнул врач.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Наиболее распространенные травмы при падении с самокатов — это повреждения предплечья, так как люди инстинктивно протягивают руку при падении. Также могут пострадать ноги, грудь и голова.

— Часто бывают переломы конечностей и сотрясения головного мозга, — добавил Сенан.

Если человек упал, врач советует не вставать сразу и подождать, пока пройдет боль. При подозрении на серьезные травмы нужно обращаться в травмпункт или вызывать скорую помощь.

Согласно правилам дорожного движения, максимальная скорость на электросамокатах — 25 км/ч, а в пешеходных зонах — не выше 5—15 км/ч. Дети могут кататься только на тротуарах и в сопровождении взрослых. Важно, чтобы самокат имел тормоза, звуковой сигнал и фары.

Напомним, что число пострадавших в ДТП детей в Татарстане увеличилось на 10%.



Анастасия Фартыгина