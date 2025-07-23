В Набережных Челнах 70% жителей против проката электросамокатов
Четких правил и законов, регулирующих использование СИМ, в России пока нет, отметил мэр города Наиль Магдеев
Против проката электросамокатов высказались 70% жителей Набережных Челнов, заявил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.
— Мы ничего не запрещаем. Мы пока не разрешаем. Пока не будет четких правил и законов на уровне Российской Федерации, регулирующих использование средств индивидуальной мобильности, — отметил он.
Ранее размещение и использование самокатов полностью запретили в Елабуге. Городская администрация сочла инфраструктуру города не готовой к средствам индивидуальной мобильности.
В мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что запрет на использование и прокат самокатов в столице Татарстана сейчас не рассматривается.
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