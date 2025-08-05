В Бугульме подросток скончался после падения с самоката
Подросток, находясь за рулем электросамоката, совершил наезд на металлический столб декорации, расположенный на пешеходной зоне
В Бугульме погиб 16-летний подросток, получивший травмы при падении с электросамоката. Трагедия произошла 4 августа на улице Ярослава Гашека. Об этом пишет прокуратура Татарстана.
По предварительным данным, подросток, находясь за рулем электросамоката, совершил наезд на металлический столб декорации, расположенный на пешеходной зоне. В результате столкновения мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Сегодня утром он скончался в больнице.
Бугульминская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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