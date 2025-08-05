В Бугульме подросток скончался после падения с самоката

Подросток, находясь за рулем электросамоката, совершил наезд на металлический столб декорации, расположенный на пешеходной зоне

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме погиб 16-летний подросток, получивший травмы при падении с электросамоката. Трагедия произошла 4 августа на улице Ярослава Гашека. Об этом пишет прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, подросток, находясь за рулем электросамоката, совершил наезд на металлический столб декорации, расположенный на пешеходной зоне. В результате столкновения мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Сегодня утром он скончался в больнице.

Бугульминская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Рената Валеева