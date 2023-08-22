«Кама» сможет поставить клиентам до 30 тысяч электрокаров «Атом» при запуске в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания «Кама», в 2025 году при запуске электромобилей «Атом» (разрабатываются при участии КАМАЗа) сможет поставить клиентам 25-30 тыс. машин, сообщил исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель корпоративному изданию «Вести КАМАЗа».



На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год:

— У нас собрана мощная команда, с которой мы идем к мощности производства не менее 100 тыс. экземпляров в год. Как быстро мы к этому показателю придем, зависит, прежде всего, от популярности «Атома», от продаж, — сказал он.

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Разработчики подчеркнули, что это прототип, и напомнили, что полномасштабное серийное производство и продажи начнутся через два года.

Как заявил главный генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, планируемая цена электромобиля составит чуть меньше 2 млн рублей. Двигатель будет производиться в Москве, а старт продаж намечен на 2025 год.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гендиректор компании-автопроизводителя «Кама» Игорь Поваразднюк отмечал, что электромобили «Атом» благодаря высокому уровню цифровизации будут не только средством передвижения, но и своего рода современным гаджетом.

«Тинькофф Авто» договорился о стратегическом партнерстве по внедрению финтех-решений в первый российский электромобиль «Атом». Такой маркетплейс планируют интегрировать в бортовой компьютер или систему управления электромобилем. Рассчитывается, что он сможет предоставить сервисы для автомобилистов, включая автострахование, вызов эвакуатора и автоконсьерж, а еще сопутствующие сервисы — например, бронь столиков в ресторане, заказ еды.

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Маргарита Головатенко