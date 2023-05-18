На KazanForum впервые представили российский электромобиль «Атом» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили российский электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Разработчики отмечают — это пока прототип. Полномасштабное серийное производство и продажи начнутся в 2025 году.

— На мой взгляд ключевым является то, что мы создаем его в России практически с нуля. То есть это российская отечественная платформа автомобильная, российский отечественный софт, программное обеспечение, — рассказал генеральный директор проекта «Атом» Игорь Поваразднюк.

Стоимость новинки пока не называют, но автомобиль планируют сделать массовым и доступным:

— Электромобиль поэтому называется «Атом» — он наполняет артерии города и становится основой, базовым атомом городской мобильности.

Прототип сегодня смотрели раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и другие гости форума.

Площадку для производства в России еще не определили. Для нее рассматривают завод Ford в Набережных Челнах, а так же вариант сборки в других странах, например, в Китае.

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Маргарита Головатенко