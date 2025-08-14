Россиянам запретят брать больше одного займа в микрофинансовых организациях

Такую инициативу обсудят в Госдуме уже в осеннюю сессию

Фото: Артем Дергунов

С 2026 года россиянам могут запретить брать больше одного займа в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Инициативу Банка России по ограничению выдач микрокредитов обсудят в правительстве в осеннюю сессию, заявил он. Ведомства и участников рынка с предложением уже ознакомили. Кроме того, регулятор предлагает установить период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО и снизить максимальный уровень переплаты с 130 до 100%.



— Как сейчас нередко происходит: человек берет в МФО 10 тыс. рублей на месяц. Не успевает погасить. И МФО предлагает ему деньги на погашение долга плюс новый заем, затем — еще один и еще один. И человек в кабале, — рассказали в ЦБ.

Напомним, месяцем ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, повышение доверия к финансовому рынку и снижение рисков спонтанного или неосознанного заимствования.



Галия Гарифуллина