Депутаты предложили запретить онлайн-займы в микрофинансовых организациях

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет микрофинансовым организациям (МФО) заключать договоры займа в электронной форме. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

— Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы также предлагают, чтобы в случае нарушения этого запрета МФО лишалась права требовать исполнения обязательств по такому договору.

Как поясняют инициаторы, предлагаемые изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, повышение доверия к финансовому рынку и снижение рисков спонтанного или неосознанного заимствования.

В Госдуму сегодня внесен законопроект, предлагающий существенно ограничить возможности МФО по передаче просроченных долгов граждан коллекторским агентствам.

Рената Валеева