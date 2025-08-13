Ученые: солнечная активность снизилась, Земля выходит из потоков плазмы

Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза

Солнечная активность значительно снизилась в среду, и Земля выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, выброшенных ранее. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— С утра наблюдается быстрое снижение всех основных факторов солнечной активности — как мощности солнечных вспышек, так и воздействия на Землю со стороны корональных дыр. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли пошла вниз примерно с 8 утра по московскому времени; это означает, что планета выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, в которые попала в конце прошлой недели, — говорится в сообщении.

Ученые также отмечают, что на Солнце наблюдаются признаки исчерпания вспышечной энергии. Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза, и примерно на столько же сократилась мощность наблюдаемых вспышек.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Несмотря на общее снижение активности, обстановка на Солнце остается нестабильной. На поверхности звезды продолжает наблюдаться большое число центров активности, включая новые, быстро растущие.

— В то же время крупные вспышки в такой ситуации становятся почти невозможны, как минимум на ближайшие 2—3 суток. Геомагнитная обстановка также, по сути, вернулась в зеленую зону, — добавили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, каких-либо заметных изменений не ожидается ранее начала выходных.

Вчера после двухнедельного перерыва на Солнце вновь были возобновлены выбросы гигантских протуберанцев.

Рената Валеева