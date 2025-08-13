Ученые: солнечная активность снизилась, Земля выходит из потоков плазмы
Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза
Солнечная активность значительно снизилась в среду, и Земля выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, выброшенных ранее. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— С утра наблюдается быстрое снижение всех основных факторов солнечной активности — как мощности солнечных вспышек, так и воздействия на Землю со стороны корональных дыр. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли пошла вниз примерно с 8 утра по московскому времени; это означает, что планета выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, в которые попала в конце прошлой недели, — говорится в сообщении.
Ученые также отмечают, что на Солнце наблюдаются признаки исчерпания вспышечной энергии. Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза, и примерно на столько же сократилась мощность наблюдаемых вспышек.
Несмотря на общее снижение активности, обстановка на Солнце остается нестабильной. На поверхности звезды продолжает наблюдаться большое число центров активности, включая новые, быстро растущие.
— В то же время крупные вспышки в такой ситуации становятся почти невозможны, как минимум на ближайшие 2—3 суток. Геомагнитная обстановка также, по сути, вернулась в зеленую зону, — добавили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам ученых, каких-либо заметных изменений не ожидается ранее начала выходных.
Вчера после двухнедельного перерыва на Солнце вновь были возобновлены выбросы гигантских протуберанцев.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».