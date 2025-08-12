На Солнце вновь зафиксированы выбросы гигантских протуберанцев

Солнечное волокно улетело в сторону от Земли

Фото: Реальное время

После двухнедельного перерыва на Солнце вновь возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз подобное явление наблюдалось 31 июля, когда с восточного края Солнца было выброшено сразу два крупных протуберанца. 11 августа вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект, который наблюдался между 21 и 24 часами по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В отличие от солнечных вспышек, протуберанцы могут выбрасываться практически с любых солнечных координат, что снижает вероятность их попадания в сторону Земли. Большинство событий не задевает плоскость расположения планет, а для того чтобы протуберанец достиг Земли, требуется дополнительное стечение обстоятельств.

В этом случае, по предварительным данным, солнечное волокно улетело в сторону от Земли. Однако, как отмечают специалисты, протуберанцы хоть и редко, но могут «бить метко», вызывая при попадании в Землю самые сильные геомагнитные бури. Последний крупный протуберанец, достигший Земли, произошел в начале июня, вызвав магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по 5-балльной шкале).



Рената Валеева