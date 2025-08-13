Таксистов предложили обязать проходить медтехосмотр под камеру

Эксперты считают, это может привести к коллапсу в сфере легального такси и росту цен

Фото: Динар Фатыхов

Таксистов легковых автомобилей могут обязать проходить медицинский и технический осмотры под камерой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, который в ближайшие дни внесут в Госдуму.

— Законопроектом предлагается зафиксировать обязанность лица, проводящего медицинское освидетельствование водителя легкового такси, направлять видеоматериалы, подтверждающие факт прохождения медицинского осмотра, в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения. А также закрепить обязанность оператора технического осмотра направлять видеоматериалы, подтверждающие факт прохождения технического осмотра, — говорится в пояснительной записке.

Один из авторов документа — первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что многие водители такси не проходят осмотры, выходя в рейсы с поддельными покупными справками.

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев заявил, что новые правила создадут коллапс в сфере легального такси, что подтолкнет водителей работать по старинке «от борта», а не через агрегаторы. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Башлыков добавил, что затраты на проведение подобных осмотров будут включены в расценки на услуги такси, что, скорее всего, приведет к их росту.

Напомним, 10 марта автомобиль «Яндекс.Такси», двигаясь по улице Вишневского в сторону улицы Ершова, проехал по зоне посадки-высадки пассажиров на остановке. Пострадали 11 человек. Как рассказывал «Реальному времени» пассажир того такси, водитель просто не контролировал движение: «Ему стало плохо, глаза закатились, руки были скрючены, за руль он не держался». Сам водитель Евгений Крусев, придя в себя, уверял — просто не выспался. Однако сначала тестирование, а затем экспертиза на наличие наркотиков дали положительный результат — на амфетамин и марихуану.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Позже выяснилось — Крусев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения. Был лишен водительских прав, а после истечения срока лишения обратился за новым удостоверением на основании поддельных медицинских справок о состоянии здоровья.

Денис Петров