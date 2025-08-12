Белый дом не исключил визит Дональда Трампа в Россию в будущем
Вчера Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности будущего визита президента США Дональда Трампа в Россию.
— Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию, — ответила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о возможности посещения Трампом Российской Федерации.
Вчера Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию». Он имел ввиду Аляску, где планируют встречу лидеров. Они проведут двусторонний саммит в Анкоридже.
