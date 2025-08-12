Новости общества

22:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Белый дом не исключил визит Дональда Трампа в Россию в будущем

20:39, 12.08.2025

Вчера Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»

Белый дом не исключил визит Дональда Трампа в Россию в будущем
Фото: Динар Фатыхов

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности будущего визита президента США Дональда Трампа в Россию.

— Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию, — ответила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о возможности посещения Трампом Российской Федерации.

Вчера Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию». Он имел ввиду Аляску, где планируют встречу лидеров. Они проведут двусторонний саммит в Анкоридже.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также