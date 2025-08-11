Дональд Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»

Там он встретится с лидером РФ Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию».

— Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах, — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сделали заявления о подготовке к встрече президентов России и США, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны намерены сконцентрироваться на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Рената Валеева