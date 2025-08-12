Саммит Путина и Трампа по Украине пройдет 15 августа в Анкоридже

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, проведут встречу на Аляске 15 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

— В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, — заявила Левитт.

Кремль и Белый дом подтвердили информацию о саммите в ночь на субботу. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят возможные пути деэскалации конфликта и перспективы достижения устойчивого мира.

На фоне объявления о предстоящем саммите президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не намерен идти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта.

Рената Валеева