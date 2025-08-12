Эрдоган предложил провести саммит по Украине в Турции

Он подтвердил, что его страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины

Фото: Динар Фатыхов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о готовности его страны принять саммит по Украине. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора, пишет ТАСС.

Эрдоган подчеркнул прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Россией и Украиной, три раунда которых прошли в Стамбуле.

— Турция готова принять у себя саммит лидеров. Создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах, — сказал Эрдоган.

Президент Турции также подтвердил, что его страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта. По итогам встречи стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.

Рената Валеева