Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены
Встреча проходила на русском языке.
Переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Стамбуле, подошли к концу. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча проходила на русском языке. По данным источников, третий раунд переговоров между Россией и Украиной не будет продолжен.
- В ходе встречи стороны договорились на обмен не только военнослужащими, но и гражданскими лицами.
Решение о проведении четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной будет принято после реализации новых соглашений.
Напомним, что Турция подтвердила свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух раундов переговоров между Россией и Украиной.
— Цель переговоров в Стамбуле — скорейшее прекращение украинского конфликта, — подчеркнул Фидан. Он также выразил благодарность президентам России, Украины и США за их усилия в организации этих встреч.
Фидан уточнил, что окончательной целью переговоров является достижение прекращения огня, и Турция готова продолжать свою миссию посредника для достижения этого результата.
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