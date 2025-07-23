Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены

Встреча проходила на русском языке.

Фото: Динар Фатыхов

Переговоры между Россией и Украиной, проходившие в Стамбуле, подошли к концу. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходила на русском языке. По данным источников, третий раунд переговоров между Россией и Украиной не будет продолжен.

В ходе встречи стороны договорились на обмен не только военнослужащими, но и гражданскими лицами.

Решение о проведении четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной будет принято после реализации новых соглашений.

Напомним, что Турция подтвердила свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух раундов переговоров между Россией и Украиной.

— Цель переговоров в Стамбуле — скорейшее прекращение украинского конфликта, — подчеркнул Фидан. Он также выразил благодарность президентам России, Украины и США за их усилия в организации этих встреч.

Фидан уточнил, что окончательной целью переговоров является достижение прекращения огня, и Турция готова продолжать свою миссию посредника для достижения этого результата.