Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций ЕС против России
В санкционные списки добавлены 14 физических лиц и 41 юридическое лицо
Швейцария расширила санкционные списки в отношении России, частично присоединившись к 18-му пакету санкций Евросоюза. Об этом сообщило правительство страны.
В санкционные списки добавлены 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, в отношении которых введены меры по замораживанию активов и запрету на предоставление экономических ресурсов. Физлицам также запрещен въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию.
Кроме того, в перечень включены 105 гражданских судов из третьих стран, а на 26 компаний наложены более строгие ограничения экспортного контроля.
— За исключением измененного потолка цен на российскую сырую нефть, который вступает в силу 3 сентября, остальные меры вступают в силу в 23.00 12 августа (00.00 мск 13 августа), — говорится в сообщении правительства Швейцарии.
Количество санкций против России с 2014 года превысило 30 тыс. Больше всего антироссийских ограничений ввели в США, Канаде и Швейцарии.
