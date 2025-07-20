Число санкций против России превысило 30 тыс.
Больше всего антироссийских ограничений ввели в США, Канаде и Швейцарии
Количество санкций против России с 2014 года превысило 30 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».
Больше всего антироссийских ограничений ввели в США, Канаде и Швейцарии.
Постпреды стран ЕС 18 июля согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, который станет одним из самых жестких.
Ранее сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель.
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