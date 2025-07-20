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Число санкций против России превысило 30 тыс.

09:06, 20.07.2025

Больше всего антироссийских ограничений ввели в США, Канаде и Швейцарии

Число санкций против России превысило 30 тыс.
Фото: Динар Фатыхов

Количество санкций против России с 2014 года превысило 30 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Больше всего антироссийских ограничений ввели в США, Канаде и Швейцарии.

Постпреды стран ЕС 18 июля согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, который станет одним из самых жестких.

Ранее сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, согласованный представителями стран ЕС, включает в себя снижение потолка цен на нефть из России до примерно $47,6 за баррель.

Дарья Сайфиева

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