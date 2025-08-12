В Госдуме предложили ввести платное школьное обучение для детей мигрантов
Кроме того, депутаты предложили установить не более трех попыток прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка в течение года
В Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение платного обучения для иностранцев в российских школах. Документ опубликован в думской электронной базе.
— Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, — говорится в законопроекте.
Кроме того, депутаты предложили установить не более трех попыток прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка в течение года.
По мнению авторов законопроекта, из-за увеличения числа детей мигрантов в школах наблюдается нехватка мест. В этом году в учебных заведениях дефицит мест превысил 900 тыс. Выросла и нагрузка на учителей.
Напомним, вчера депутаты внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, устанавливающий приоритет для граждан России при приеме в детские сады. По словам авторов инициативы, многие иностранные семьи являются многодетными и имеют право на первоочередное зачисление в образовательные учреждения. В результате российские семьи с одним или двумя детьми могут испытывать трудности при поступлении в детский сад, расположенный рядом с их местом жительства.
