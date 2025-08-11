Депутаты ЛДПР предложили отдавать приоритет российским детям при приеме в детские сады

В 2024 году в ряде регионов доля детей-иностранцев в детских садах и школах достигала 30—40%

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, устанавливающий приоритет для граждан России при приеме в детские сады. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.



Авторы инициативы отмечают, что в 2024 году в ряде регионов доля детей-иностранцев в детских садах и школах достигала 30—40%. Депутаты подчеркивают, что многие мигрантские семьи, прибывающие в Россию, являются многодетными и имеют право на первоочередное зачисление в образовательные учреждения. В результате российские семьи с одним или двумя детьми могут испытывать трудности при поступлении в детский сад, расположенный рядом с их местом жительства.

В обоснование законопроекта указывается необходимость защиты прав граждан России, укрепления национальной идентичности, обеспечения социальной справедливости и эффективного использования образовательных ресурсов.

В Татарстане в 2025 году планируется строительство семи детских садов и пяти школ, которые смогут вместить более 6,5 тыс. детей.



Рената Валеева