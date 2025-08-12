Эксперт назвал популярные мошеннические схемы при трудоустройстве

Стоит насторожиться, если потенциальный работодатель просит вас за что-то заплатить

Фото: Мария Зверева

Мошенники ищут новые способы обмана в сфере трудоустройства. О различных схемах RT рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор проектов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

— Будьте бдительны, если потенциальный работодатель просит вас заплатить за что-либо: будь то обучение, предоставление рабочих инструментов, оформление документов или даже почтовые расходы. Помните, что по закону все необходимое для выполнения работы должно предоставляться бесплатно, — сказал он.

Также стоит насторожиться, если работодатель предлагает неоправданно высокую зарплату:

— Если суть заработка неясна, а прибыль от ваших вложений обещают колоссальную, велика вероятность столкнуться с финансовой пирамидой, где вы рискуете потерять деньги.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, нельзя открывать новые счета в банке по требованию работодателя. После этого мошенники обычно просят передать им доступ к учетным данным. Цель таких действий — получить доступ к средствам или даже оформить кредиты на имя жертвы.

— После обещания работы не спешите заполнять объемные анкеты, якобы предназначенные для службы безопасности. Если в анкете содержится множество вопросов, не связанных напрямую с вакансией (например, о семье, родителях, путешествиях), скорее всего, ваши данные собирают для дальнейшей передачи спамерам или другим злоумышленникам, — добавил эксперт.

Напомним, российские банки отразили рекордное количество попыток мошеннических операций во втором квартале 2025 года. Финансовыми организациями за период с апреля по июнь было зафиксировано 38,7 млн попыток мошеннических действий, что в 1,5 раза больше по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре квартала.

Елизавета Пуншева