Банки предотвратили хищение рекордных 3,4 трлн рублей

Банками за период с апреля по июнь было зафиксировано 38,7 млн попыток мошеннических действий

Фото: Артем Дергунов

Российские банки отразили рекордное количество попыток мошеннических операций во втором квартале 2025 года. Согласно «Обзору отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», банками за период с апреля по июнь было зафиксировано 38,7 млн попыток мошеннических действий, что в 1,5 раза больше по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре квартала.

Несмотря на возросшую активность злоумышленников, кредитным организациям удалось предотвратить хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей.

При этом, по данным, основанным на обращениях пострадавших граждан в банки, сами мошенники во втором квартале совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Хотя цифры остаются значительными, наблюдается снижение количества таких переводов и размера ущерба на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала.

Во втором квартале регулятор инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками, а также 13,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, предназначенных для обмана граждан.

В банковском секторе Татарстана в апреле — июне 2025 года было обнаружено 28 поддельных денежных знаков.



Рената Валеева