В Казани идут противоаварийные работы в историческом «Доме с подсолнухами»

По их окончании начнется реставрация здания и его приспособление для современного использования

В Казани ведут противоаварийные работы в доходном доме купца Ивана Сурина, известном как «Дом с подсолнухами». Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Здание расположено на улице Горького, 26.

Старые конструкции дома демонтированы, сейчас специалисты занимаются устройством кровли и вывозят мусор. Реставрация здания и его приспособление для современного использования начнется по окончании противоаварийных работ.

— В здании бывшего каретника будет обустроена двухуровневая квартира, а количество квартир в главном здании будет соответствовать историческому. Также планируется сохранить габариты парадных помещений, — подчеркнули в Комитете.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Окончательное назначение отреставрированного здания пока не определено. Предполагается, что в нем может расположиться гостиница или многоквартирный жилой дом.

Трехэтажное здание на улице Горького было построено в 1912 году по проекту казанского архитектора Василия Трифонова. Дом Сурина входит в комплекс из четырех зданий. Статус объекта культурного наследия здание получило в 2018 году. В 2022-м его приобрела девелоперская компания ЖИК.

Напомним, в Казани планируют восстановить Бурнаевскую мечеть, построенную в 1872 году. Реставрация пройдет в рамках проекта 2025 года и включает в себя укрепление несущих конструкций, улучшение теплоизоляции и защиту здания от внешних воздействий.

Галия Гарифуллина