В Казани идут противоаварийные работы в историческом «Доме с подсолнухами»
По их окончании начнется реставрация здания и его приспособление для современного использования
В Казани ведут противоаварийные работы в доходном доме купца Ивана Сурина, известном как «Дом с подсолнухами». Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Здание расположено на улице Горького, 26.
Старые конструкции дома демонтированы, сейчас специалисты занимаются устройством кровли и вывозят мусор. Реставрация здания и его приспособление для современного использования начнется по окончании противоаварийных работ.
— В здании бывшего каретника будет обустроена двухуровневая квартира, а количество квартир в главном здании будет соответствовать историческому. Также планируется сохранить габариты парадных помещений, — подчеркнули в Комитете.
Окончательное назначение отреставрированного здания пока не определено. Предполагается, что в нем может расположиться гостиница или многоквартирный жилой дом.
Трехэтажное здание на улице Горького было построено в 1912 году по проекту казанского архитектора Василия Трифонова. Дом Сурина входит в комплекс из четырех зданий. Статус объекта культурного наследия здание получило в 2018 году. В 2022-м его приобрела девелоперская компания ЖИК.
Напомним, в Казани планируют восстановить Бурнаевскую мечеть, построенную в 1872 году. Реставрация пройдет в рамках проекта 2025 года и включает в себя укрепление несущих конструкций, улучшение теплоизоляции и защиту здания от внешних воздействий.
