В Казани начнется реставрация Бурнаевской мечети XIX века

Будет создана инфраструктура для удобного передвижения инвалидов и маломобильных граждан, а прилегающая территория будет благоустроена

В Казани планируют восстановить Бурнаевскую мечеть, построенную в 1872 году. Реставрация пройдет в рамках проекта 2025 года и включает укрепление несущих конструкций, улучшение теплоизоляции и защиту здания от внешних воздействий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.

Также будет создана инфраструктура для удобного передвижения инвалидов и маломобильных граждан, а прилегающая территория будет благоустроена.

Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В 2023 году уже были проведены противоаварийные работы, включая восстановление отмостки и гидроизоляцию.

Бурнаевская мечеть, построенная по проекту архитектора П.И. Романова, является действующим религиозным учреждением и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Как отметил раис Татарстана Рустам Минниханов, «нам следует объединять усилия, чтобы сохранить культурное достояние и уникальность каждого народа для будущих поколений».

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что намерен добиться сохранения татарской национальной идентичности в архитектуре мусульманских культовых объектов.



Анастасия Фартыгина