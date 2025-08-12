На 1 августа в бюджет Татарстана поступили 37,1 млрд рублей трансфертов

Общая сумма планируемых к поступлению средств федерального бюджета в бюджет Татарстана составляет 69,6 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

На 1 августа в доход бюджета Татарстана из федерального бюджета поступили 37,1 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В их числе:

дотации — 235,7 млн рублей (100%),

субсидии — 28,7 млрд рублей (50,4%),

субвенции — 5 млрд рублей (68,6%),

иные межбюджетные трансферты — 3 млрд рублей (61,6%),

поступления из федеральных фондов — 170,8 млн рублей (72,4%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением. Общая сумма планируемых к поступлению средств федерального бюджета в бюджет Татарстана в 2025 году составляет 69,6 млрд рублей, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за первое полугодие 2025 года исполнение по 11 нацпроектам составило 15,6 млрд рублей — 36,5% от годовых назначений. Наибольшие объемы финансирования были направлены на нацпроекты «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

Галия Гарифуллина