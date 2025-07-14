Татарстан освоил 15,6 млрд рублей нацпроектов за первое полугодие 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане продолжается активная реализация национальных проектов. За первое полугодие 2025 года исполнение по 11 нацпроектам составило 15,6 млрд рублей, что составляет 36,5% от годовых назначений. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.

Наибольшие объемы финансирования были направлены на следующие национальные проекты:

«Семья» — 7,3 млрд рублей;

«Молодежь и дети» — 3,3 млрд рублей;

«Инфраструктура для жизни» — 2,5 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» — 1,9 млрд рублей;

«Кадры» — 358,4 млн рублей;

«Экологическое благополучие» — 121,8 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.

В 2025 году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 42,9 млрд рублей, из которых 23,4 млрд рублей — это средства федерального бюджета, а 19,5 млрд рублей — средства бюджета Татарстана.

В первом полугодии 2025 года бюджеты муниципальных образований Татарстана получили из республиканского бюджета межбюджетные трансферты на общую сумму 52 млрд рублей.

Рената Валеева