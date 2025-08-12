Стало известно, куда перенаправляют самолеты после закрытия казанского аэропорта

Рейс, следовавший в Казань из Сочи, перенаправили на запасной аэродром в Уфу

Фото: Максим Платонов

Рейс, следовавший в Казань из Сочи, перенаправили на запасной аэродром в Уфу из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Казань». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам задержанных рейсов в Казани предоставляются услуги в соответствии Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

— Пассажиров, вылет которых запланирован на 12 августа, перед выездом в аэропорт просим ознакомиться с актуальной информацией о рейсе на сайте аэропорта в разделе онлайн-табло, либо по системе обратной связи на сайте авиакомпании, — добавили в пресс-службе аэропорта «Казань».



В казанском аэропорту задерживаются рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Так, с опозданием прибудут в столицу Татарстана самолеты из Уфы, Кемерово, Шереметьево, Душанбе. Вылетят с задержкой рейсы в Екатеринбург, Горно-Алтайск, Шарм-Эль-Шейх, Шереметьево, Сочи, Стамбул.

Напомним, сегодня с утра для международного аэропорта Казани объявили режим «Ковер». В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов. В Казани действует угроза атаки БПЛА.

