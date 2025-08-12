Новости общества

В аэропорту Казани ввели режим «Ковер»

07:52, 12.08.2025

Об этом сообщили в приложении МЧС России

Фото: Максим Платонов

Для международного аэропорта Казани объявили режим «Ковер». Об этом сообщили в приложении МЧС России.

В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов, рассказал представитель Росавиации.

Сегодня в Татарстане в 07.25 объявлен режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд.

Галия Гарифуллина

