В аэропорту Казани ввели режим «Ковер»
Об этом сообщили в приложении МЧС России
Для международного аэропорта Казани объявили режим «Ковер». Об этом сообщили в приложении МЧС России.
В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов, рассказал представитель Росавиации.
Сегодня в Татарстане в 07.25 объявлен режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».