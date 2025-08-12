Строительство кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируют начать в 2026 году

Протяженность объекта составит 48 км

Фото: Руслан Ишмухаметов

Строительство кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируют начать в 2026 году. Протяженность объекта составит 48 км. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

— В кольцевом движении, которое мы планируем запустить по городу Казани на примере города Москвы, электрический транспорт, железнодорожный транспорт должен сыграть свою основную роль. <…> Сегодня первый этап мы уже проектируем. В этом году проектирование завершается, и со следующего года c «Российскими железными дорогами» мы хотим начать уже реализацию этого проекта, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что проект предполагает строительство 17 остановочных пунктов. Появление новой железнодорожной ветки должно облегчить доступ в центр Казани из спальных микрорайонов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У нас сильная маятниковая миграция в Казани и в ближайших районах — утром и вечером большой поток людей, которые едут на предприятия Казани на работу, а вечером уезжают в спальные микрорайоны. Для этого мы такую закольцовку задумали, — подчеркнул Фарит Ханифов.

Напомним, проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани планировали завершить к лету 2023 года. «Проектирование в 2023 году будет завершено уже, наверное, к лету. В этом году пройдем экспертизу, и потом будем заявляться на первый этап кольцевого движения», — говорил тогда министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

По его словам, в рамках первого этапа в том числе будут связаны вокзалы «Казань-1» и «Казань-2», а также аэропорт. Стоимость проектирования составила 22 млн рублей.



Галия Гарифуллина