Проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани завершат к лету

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проектирование кольцевой железнодорожной ветки в Казани планируют завершить к лету 2023 года, после чего начнется прохождение государственной экспертизы. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

— Проектирование в 2023 году будет завершено уже, наверное, к лету. В этом году пройдем экспертизу, и потом будем заявляться на первый этап кольцевого движения, — сказал он ТАСС.

Он добавил, что в рамках первого этапа в том числе будут связаны вокзалы «Казань-1» и «Казань-2», а также аэропорт. Стоимость проектирования составила 22 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в октябре прошлого года Ханифов сообщал, что проектирование кольцевой железнодорожной ветки завершат до конца 2023 года. Он объяснил, что реализация проекта задерживается из-за внесения корректировок. По его словам, пока велись работы, сильно изменилась нормативная база и усложнились вопросы, касающиеся безопасности. Пришлось доработать существующий проект с учетом этих обстоятельств.

В декабре 2021-го в Миндортрансе Татарстана рассказали, что на повестке два крупных инфраструктурных проекта, один из которых — кольцевое железнодорожное движение. В ведомстве надеются, что он будет реализован силами РЖД. Планируемое кольцо на железной дороге — это 48 км, 17 остановок. Подробности — в материале «Реального времени».

Айрат Назипов