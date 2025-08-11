Онлайн-платформа Bookshop.org увеличила продажи на 65% за полгода и заработала $1 млн на e-books

По прогнозу руководства, к концу года продажи цифровых книг достигнут $3 млн

Интернет-платформа Bookshop.org сообщила о росте продаж на 65% в первой половине 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе компания начала продавать электронные книги и уже получила от этого направления более $1 млн. Сейчас e-books дают 5% общего оборота. По прогнозу руководства, к концу года продажи цифровых книг достигнут $3 млн. Также планируется запуск собственного устройства для чтения.

Платформа сотрудничает с 2 471 книжным магазином и примерно с 90% участников Американской ассоциации книготорговцев, работая по партнерской схеме. Одним из ключевых принципов бизнеса остается распределение 10% неаффилированной прибыли между независимыми книжными магазинами дважды в год. В июле сумма выплат составила $1 887 459. Каждый партнер получил по $744,27, а дополнительные точки — по $372,13 за магазин. Размер выплаты одинаков для всех, независимо от объема продаж конкретного магазина.

Рост Bookshop.org происходит на фоне снижения показателей по отрасли. В 2025 году продажи у компаний, которые работают по прямой модели e-commerce, упали на 9% по сравнению с прошлым годом. По США в целом продажи книг снизились на 1,6%.

В Великобритании продажи e-books пока проходят в закрытом тестировании, но полный запуск планируется в ближайшее время. В сегменте аудиокниг в США платформа работает через партнерство с сервисом Libro.fm, а в Великобритании намерена запустить собственные продажи аудиокниг в первой половине следующего года.

Для расширения охвата аудитории Bookshop.org начала сотрудничество с AWIN Affiliate Marketing, привлекая инфлюенсеров и других партнеров для продвижения. В июле компания провела акцию Anti-Prime с бесплатной доставкой в дни распродажи Amazon Prime Day. За время этой кампании продажи составили $1,5 млн.

Представители компании заявили, что автоматизация с применением искусственного интеллекта не повлияла на работу платформы. Они подчеркнули, что ценят рекомендации и тексты, созданные людьми, и намерены развивать сервис, опираясь на этот подход.

Екатерина Петрова