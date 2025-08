Продажи печатных книг в США за первое полугодие 2025 года снизились на 1,6%

Продажи печатных книг в США за первые шесть месяцев 2025 года снизились на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Circana BookScan, собранные по основным розничным каналам. Всего было продано около 343,6 млн экземпляров книг против 347,5 млн в первой половине 2024 года.

Наибольшее влияние на снижение оказал спад в сегменте взрослого нон-фикшена, который просел на 3,1%. Несмотря на успех книги The Let Them Theory Мел Роббинс, разошедшейся тиражом более 1,7 млн экземпляров, категория в целом показала отрицательную динамику. Наибольшее снижение внутри жанра зафиксировано в подкатегории биографий, автобиографий и мемуаров — минус 10,7%. Общий нон-фикшен потерял 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом книги по религии продолжили рост, прибавив 16% к уровню первой половины 2024 года.

Сегмент взрослой художественной литературы показал рост в 1% за полугодие. В первом квартале продажи стимулировала книга Ребекки Яррос «Ониксовый шторм». Делюкс-версия книги разошлась тиражом около 1,6 млн экземпляров, стандартная — почти 350 тыс. Во втором квартале аналогичных бестселлеров не появилось, что снизило общий темп продаж категории. В целом «Ониксовый шторм» остается самой продаваемой книгой года: общий тираж двух версий превысил 2 млн. Однако в жанре романтического фэнтези продажи уступили прошлому году, когда только книги Сары Дж. Маас достигли 3 млн копий, а «Железное пламя» и «Четвертое крыло» Яррос были проданы общим тиражом около 1,1 миллиона.

Продажи художественной литературы для подростков выросли на 0,1%. Главным драйвером стала книга «Рассвет Жатвы» Сюзанны Коллинз, которая разошлась в количестве почти 1,7 млн экземпляров. Все остальные подкатегории YA-фантастики показали спад, особенно сильный — в разделе общей прозы. Продажи нон-фикшена для подростков выросли на 2,9%. При этом лидеры рейтинга продаж — это не информационные книги, а четыре раскраски для взрослых, которые вместе продались тиражом около 200 тыс. экземпляров.

Детская художественная литература снизилась на 0,8%. Лидером продаж стала новая книга Дэйва Пилки из серии «Дог Мэн», Big Jim Begins, тираж которой превысил 500 тыс. экземпляров. Следом идут книги из бэклиста: «Это только начало!» доктора Сьюза (436 тыс. экземпляров) и «Очень голодная гусеница» Эрика Карла (250 тыс. экземпляров). Продажи нон-фикшена для детей увеличились на 0,2%. Рост обеспечили книги по играм, активностям и хобби, а также по истории и персонам. Одновременно продажи биографий и автобиографий для детей упали на 30%.

Эксперты связывают снижение общего объема продаж с отсутствием новых громких релизов во втором квартале, снижением интереса к мемуарам и общему нон-фикшену, а также стабилизацией спроса после резкого роста в предыдущие годы.

Екатерина Петрова