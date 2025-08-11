В Госдуме поддержали идею поднять возраст покупки алкоголя

Делать это необходимо поэтапно

Фото: Реальное время

Идею поэтапно поднять до 21 года возраст покупки алкоголя поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом он заявил в беседе с RT.

— Не буду говорить, что в этом предложении нет здравого зерна. Действительно, как минимум можно было бы дифференцировать продажу алкоголя по возрастным барьерам и постепенно подойти к порогу в 21 год, — заявил парламентарий.

Милонов заявил, что молодежь не должна ассоциировать свое взросление с исключительным правом покупать и употреблять алкоголь.

— Это атрибут не зрелости, а деградации. У духовно и нравственно развитого молодого человека вообще нет никакой потребности заливать в себя отраву с градусами, — заключил он.

Напомним, в период с января по июль 2025 года в России зафиксировано значительное снижение производства водки и коньяка. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки сократилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 37,88 млн декалитров. Производство коньяка упало еще более существенно — на 19,3%, составив 4 млн дал.

Елизавета Пуншева