Производство водки в России упало почти на 10%, коньяка — на 20%

Сильнее всего пострадало производство слабоалкогольной продукции, которое рухнуло на 89,5%

Фото: Роман Хасаев

В период с января по июль 2025 года в России зафиксировано значительное снижение производства водки и коньяка. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки сократилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 37,88 млн декалитров. Производство коньяка упало еще более существенно — на 19,3%, составив 4 млн дал.

В целом, производство алкогольной продукции в России, исключая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, снизилось на 13%, составив 88,7 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% также продемонстрировало отрицательную динамику, упав на 7,6% до 56,47 млн дал. Сильнее всего пострадало производство слабоалкогольной продукции, которое рухнуло на 89,5% до 907,2 тыс. дал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на общее снижение, в отдельных сегментах наблюдался рост. Производство ликеро-водочных изделий увеличилось на 4,3%, до 9,69 млн дал.



В то время как производство крепкого алкоголя падает, российские виноделы демонстрируют положительную динамику. Производство виноградных вин выросло на 12,6%, достигнув 20,92 млн дал, а производство шампанских вин увеличилось на 15,8%, составив 8,7 млн дал.



Продажи пива и пивных напитков в Татарстане подскочили на 48%, с 14,1 млн в 2024 году до 20,87 млн за первые два квартала 2025-го.

Рената Валеева